Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı
Yaklaşık 6 yıldır riskli yapı belgesi bulunan binaların yıkımı için Ataşehir Belediyesi ve polis ekiplere devreye geçti. Riskli yapıda oturan vatandaşlardan evlerini boşaltması istendi. Ancak bina sakinlerinin karara direnmesiyle zaman zaman arbede yaşandı.
Ataşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi.
Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.