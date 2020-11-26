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  3. 26 Kasım 2020 15:06

Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı

Yaklaşık 6 yıldır riskli yapı belgesi bulunan binaların yıkımı için Ataşehir Belediyesi ve polis ekiplere devreye geçti. Riskli yapıda oturan vatandaşlardan evlerini boşaltması istendi. Ancak bina sakinlerinin karara direnmesiyle zaman zaman arbede yaşandı.

Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı

Ataşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi.

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Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı

Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı.

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Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı

Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.

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Belediye ''boşaltın'' deyince ortalık karıştı

KISA SÜREDE YIKILMASI GEREKİYOR Ataşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, İzmir depreminin ardından riski binaların yıkım çalışmaları hızlandırıldı.

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