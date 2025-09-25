Belediye ekiplerinin çöp evdeki zor anları olay oldu: ''Hamileyim'', ''annemi öldürecekler''
Antalya'da belediye ekiplerince temizlenen 2 farklı çöp evden 8 kamyon atık çıktı. Temizlenen çöp evde yaşayan genç kadın, topladığı malzemelerin alınmasını engellemek için, "Yetişin komşular, annemi öldürecekler" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
Antalya'nın Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine iki farklı adreste atık malzemelerin depolandığı çöp evlerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, ilk olarak Beşkonak Mahallesi 4434. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil eve gitti.
Ev sahibi tarafından ikamet dışında toplanan çoğunluğu tahta ve plastikten oluşan atıklar, kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Kepçenin çalışması sırasında ekiplerin yanına gelen ev sahibi genç, kendilerinin atık toplamadığını iddia ederek, ekiplerin malzemeleri almasını engellemeye çalıştı. Zabıta ekipleri, gence daha önce defalarca kendisine uyarıda bulunulmasına rağmen atıkları kaldırmadığını belirtti. Evden 2 kamyon atık malzeme çıkartıldı.
Yaklaşık bir kamyon atık malzemenin çıktığı müstakil ikamette yapılan temizlik çalışmasının ardından ekipler, Güneş Mahallesi 6011. Sokak'ta bulunan ikinci adrese geçti. Adrese gelen ekiplere ikamette yaşayan anne ve kızı zor anlar yaşattı.
Müstakil evin çevresinde biriktirdikleri atık malzemelerin alınmasını engellemek isteyen anne ve kızı, polis merkezinden gelen kadın memur ve zabıta görevlileri tarafından evden çıkmaları için uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.