Belediye ekiplerinin çöp evdeki zor anları olay oldu: ''Hamileyim'', ''annemi öldürecekler''

Ev sahibi tarafından ikamet dışında toplanan çoğunluğu tahta ve plastikten oluşan atıklar, kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Kepçenin çalışması sırasında ekiplerin yanına gelen ev sahibi genç, kendilerinin atık toplamadığını iddia ederek, ekiplerin malzemeleri almasını engellemeye çalıştı. Zabıta ekipleri, gence daha önce defalarca kendisine uyarıda bulunulmasına rağmen atıkları kaldırmadığını belirtti. Evden 2 kamyon atık malzeme çıkartıldı.