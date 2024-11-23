Belediye meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat dayak

'BENİ CEZALANDIRMAK İSTEDİ'

DHA'ya konuşan Hakan S., Burhaniye'de sahil kenarındaki belediye ait bir kafenin işletmesinin Hasan B.'ye devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için böyle bir olayın yaşandığını öne sürdü. S., "Araştırdığım konuyla ilgili birtakım belgelere ulaşmak üzereydim. İlçede 'Nadir' ismiyle tanınan Hasan B.'nin bu konuyu duyduğu için harekete geçtiğini düşünüyorum. Beni cezalandırmak istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da görüldüğü gibi direkt öldürmeye teşebbüs ediyor, bayıldıktan sonra da başıma vurmaya devam ediyor. İlçede bu konuları araştırırım ama ilk kez böyle bir olay yaşadım. CHP'ye oy veren bir gazeteciyim. Bir meclis üyesinin bu şekilde davranması hem çok üzücü hem de çok düşündürücü. İl yönetiminin bu konuda ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

CHP'li meclis üyesi Hasan B. ise müsait olmadığını belirtip, daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)