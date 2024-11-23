Belediye meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat dayak
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde CHP'li meclis üyesi Hasan B., yerel gazete sahibi Hakan S.'yi darbetti. Hakan S.'nin başına şişeyle vurup, yerde tekmeleyen Hasan B.'nin saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan B., ZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan S.'nin masada tek başına oturduğu restorana geldi. S.'nun masasına yaklaşan B., ilk olarak sandalyeleri çekip oturacak gibi yaptı, ardından saldırıp, darbetti. B., masadaki şişeyle S.'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü. Hakan S.'nun yere düşmesiyle tekmelemeye başladı. S. başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Hasan B. tekmelemeye devam etti.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan Hakan S. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY KAMERADA
Yaşanan saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Hakan S., Hasan B. tarafından darbedilirken mekanda oturan diğer müşterilerin olaya müdahale etmediği, masalarında yemek yemeyi sürdürdükleri görülüyor. Olay sonrası gelen bir garsonun yerde baygın yatan S.'nu yan çevirmesi, bir süre sonra kendine gelen S.'nun ayağa kalktığı anlar da görüntülerde yer aldı.
'ŞİDDETLE KINIYORUZ'
AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Mustafa Canbey, Hakan S.'ye saldırıyı kınayarak, "Fiziksel saldırı ne olursa olsun kabul edilemez. Gazeteci Hakan S.'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın camiamızın yanında olduğumuzu ve bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. Basın mensuplarına yönelik her türlü saldırının karşısında olacağını vurgulayan Canbey, "Basın özgürlüğünü ve demokratik değerlerimizi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gazetecilere yönelik bu tür saldırılara asla müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu. Canbey, saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
'BENİ CEZALANDIRMAK İSTEDİ'
DHA'ya konuşan Hakan S., Burhaniye'de sahil kenarındaki belediye ait bir kafenin işletmesinin Hasan B.'ye devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için böyle bir olayın yaşandığını öne sürdü. S., "Araştırdığım konuyla ilgili birtakım belgelere ulaşmak üzereydim. İlçede 'Nadir' ismiyle tanınan Hasan B.'nin bu konuyu duyduğu için harekete geçtiğini düşünüyorum. Beni cezalandırmak istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da görüldüğü gibi direkt öldürmeye teşebbüs ediyor, bayıldıktan sonra da başıma vurmaya devam ediyor. İlçede bu konuları araştırırım ama ilk kez böyle bir olay yaşadım. CHP'ye oy veren bir gazeteciyim. Bir meclis üyesinin bu şekilde davranması hem çok üzücü hem de çok düşündürücü. İl yönetiminin bu konuda ne yapacağını merak ediyorum" dedi.
CHP'li meclis üyesi Hasan B. ise müsait olmadığını belirtip, daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)