Belediyelerin 23 Haziran paylaşımları sosyal medyayı salladı
YSK'nın iptaline karar verdiği İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek. Seçimin yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı belediyeler, vatandaşa ''oy kullanın'' çağrısı yaptı.
YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin yankıları sürerken özellikle Ege ve Akdeniz'deki belediyelerden esprili bir dille 'sandığa gidin' çağrıları geliyor. 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için popüler tatil yerlerinin belediyeleri, İstanbullu vatandaşlara oy kullanmaları ve tatile gelmemeleri çağrısında bulundu.
İşte belediyelerin sosyal medya paylaşımları...