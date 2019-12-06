Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu
Erzurum, Sivas, Niğde, Nevşehir, Rize ve Bingöl belediyelerinin sosyal medya hesaplarında kar ile ilgili yaptığı paylaşımlar kullanıcıları gülümsetti.
Niğde Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştığı “Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı” diyerek, gönderisine Nevşehir Belediyesini etiketledi.
Bunun üzerine Nevşehir Belediyesinden cevap gecikmedi. Nevşehir Belediyesi hesabından “Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık” denildi ve Nevşehir Belediyesi gönderiye "Sende durum nedir" diyerek Sivas Belediyesini etiketledi.
“Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar; nerelisin diye? `Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum` demiş. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ne yaptı acaba?”