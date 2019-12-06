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  3. 06 Aralık 2019 18:55

Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

Erzurum, Sivas, Niğde, Nevşehir, Rize ve Bingöl belediyelerinin sosyal medya hesaplarında kar ile ilgili yaptığı paylaşımlar kullanıcıları gülümsetti.

Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

Niğde Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştığı “Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı” diyerek, gönderisine Nevşehir Belediyesini etiketledi.

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Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

Bunun üzerine Nevşehir Belediyesinden cevap gecikmedi. Nevşehir Belediyesi hesabından “Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık” denildi ve Nevşehir Belediyesi gönderiye "Sende durum nedir" diyerek Sivas Belediyesini etiketledi.

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Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

“Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar; nerelisin diye? `Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum` demiş. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ne yaptı acaba?”

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Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu sabah yaptığı paylaşımda “Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz neetiz” ifadelerine yer verdi.

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