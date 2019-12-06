Belediyelerin sosyal medya hesaplarında gülümseten kar diyaloğu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu sabah yaptığı paylaşımda “Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz neetiz” ifadelerine yer verdi.

