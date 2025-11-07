  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı!

Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu

Burdur'da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Bulunan insan kemikleri sonrasında çalışmalar durdurulurken bölgenin eski bir mezar yeri olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu - Resim: 1

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. 

1 / 7
Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. 

2 / 7
Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. 

3 / 7
Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu - Resim: 4

Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

4 / 7