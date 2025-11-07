Belediyenin kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu
Burdur'da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Bulunan insan kemikleri sonrasında çalışmalar durdurulurken bölgenin eski bir mezar yeri olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi.
1 / 7
Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
2 / 7
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı.
3 / 7
Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.
4 / 7