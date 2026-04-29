Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı!
Hatay'da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında beklenmedik bir keşfe imza atıldı. Kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı gün yüzüne çıkarıldı.
Kaynak: İHA/DHA
Hatay'da Kırıkhan Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de yürüttüğü çalışmalar esnasında iş makinesi mağara benzeri bir buluntuya denk geldi. Ekiplerin durumu fark etmesi ve yapılan kontrollerde tarihi yapı olduğu fark edildi.
Durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgeye intikal eden müze müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Ekiplerin kontrollerinde yapının tarihi kaya mezarı olduğu tespit edilirken, kaya mezarının müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
