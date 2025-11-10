  1. Anasayfa
  4. Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu!

Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu

Trabzon'da belediyeye ait bir kamyonet, el freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metrelik duvardan yola düştü.

Kaynak: İHA
Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu - Resim: 1

Kaza, Trabzon'un Ortahisar ilçesi İncinur Sokak’taki yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi.

Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklemek için yokuş aşağı park edilen Ortahisar Belediyesi’ne ait kamyonetin freni boşaldı.

Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu - Resim: 3

Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten Sezai Uzay Caddesi’ne düştü.

Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu - Resim: 4

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

