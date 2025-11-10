Belediyeye ait kamyonet, önce 3 araca çarptı, ardından da 20 metre yükseklikten yola uçtu
Trabzon'da belediyeye ait bir kamyonet, el freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metrelik duvardan yola düştü.
Kaynak: İHA
Kaza, Trabzon'un Ortahisar ilçesi İncinur Sokak’taki yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklemek için yokuş aşağı park edilen Ortahisar Belediyesi’ne ait kamyonetin freni boşaldı.
Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten Sezai Uzay Caddesi’ne düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
