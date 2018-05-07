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  3. 07 Mayıs 2018 14:30

Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !

İngiltere'den belgesel çekmek için Ekvador'daki Huaroani kabilesinin yaşadığı bölgeye giden Sarah Begum, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !

Başta kabile tarafından tehdit olarak görülen film yapımcısının, yanlarına asıl geliş niyeti öğrenen yerliler bakın Sarah Begum'un kendisini bir anda nasıl bir noktada bulmasına sebep olmuş...

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Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !

Amazon'daki petrol firmalarının doğal ortama verdikleri zararı insanlara gösterebilmek için 3000 kişilik Huaroani kabilesiyle yakınlaşan Begum, burada sürpriz bir kararla kabilenin savaşçılarından biriyle evlendi.

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Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !

Kabilenin köyünde sadece 2 hafta geçiren alan Sarah Begum, bir gün çağırıldığı bir kulübede bir seremoniyle karşılaştı.

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Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !

Kabile üyeleri ona yerel kıyafetler giydirdiler, geleneksel içki chicha içildi ve tören yemekleri yendi.

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