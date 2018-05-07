Belgesel için gittiği kabilede biriyle evlendirildi !
İngiltere'den belgesel çekmek için Ekvador'daki Huaroani kabilesinin yaşadığı bölgeye giden Sarah Begum, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.
Başta kabile tarafından tehdit olarak görülen film yapımcısının, yanlarına asıl geliş niyeti öğrenen yerliler bakın Sarah Begum'un kendisini bir anda nasıl bir noktada bulmasına sebep olmuş...
Amazon'daki petrol firmalarının doğal ortama verdikleri zararı insanlara gösterebilmek için 3000 kişilik Huaroani kabilesiyle yakınlaşan Begum, burada sürpriz bir kararla kabilenin savaşçılarından biriyle evlendi.
Kabilenin köyünde sadece 2 hafta geçiren alan Sarah Begum, bir gün çağırıldığı bir kulübede bir seremoniyle karşılaştı.