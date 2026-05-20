Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu: Genç kadının ölümünde sır perdesi aralandı
İstanbul Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025'te kaybolan ve 4 gün sonra bulunarak hastanede vefat eden 36 yaşındaki peyzaj mimarı E.G.'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Genç mimarın hipotermi ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul'da 2 Mart 2025 tarihinde doğa yürüyüşü yapmak amacıyla Belgrad Ormanı'na giden ve kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı E.G., 4 günlük yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği bu sır ölümle ilgili yürütülen kapsamlı savcılık soruşturması nihayet sonuçlandı.
Ölüm sebebi belli oldu
Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu otopsi raporu olayın üzerindeki sır perdesini araladı. Raporda, genç mimarın ölümünün doğrudan "hipotermi" (aşırı soğuğa maruz kalma) ve buna bağlı olarak vücutta gelişen akut böbrek yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonlar sonucunda gerçekleştiği kesinleşti. E.G.'nin toksikolojik incelemesinde kanında bazı ilaç etken maddelerine rastlansa da, bu maddelerin zehirlenmeye yol açacak düzeyde olmadığı ve ölümün hipotermi dışında başka bir nedenden kaynaklandığına dair hiçbir tıbbi bulguya rastlanmadığı vurgulandı.
Olayın bir cinayet veya dış müdahale kaynaklı olup olmadığını araştıran savcılık, E.G.'nin bilgisayarında ve dijital materyallerinde de detaylı bir kriminal inceleme yaptı. Ancak olayı şüpheli kılacak herhangi bir yazışma veya doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemedi. Ayrıca genç kadının üzerinden veya eşyalarından alınan biyolojik örneklerde, kendisine ait olmayan erkek cinsiyetli veya farklı bir kişiye ait hiçbir DNA profili bulunamadı.
Ormana yalnız gitti
Güvenlik kamerası kayıtları ve incelemeler doğrultusunda, E.G.'nin ormana tamamen yalnız gittiği ve yürüyüş esnasında yönünü kaybederek mahsur kaldığı değerlendirildi.