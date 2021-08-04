Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e evlilik teklif ettiği yüzük yeniden gündemde

Ünlü oyuncudan 2004’te ayrılan Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten ikizleri olan Lopez, 2014’te boşandı. Affleck ise 2005’te oyuncu Jennifer Garner ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuğu olan Affleck, 2018’de boşandı.