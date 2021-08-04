Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e evlilik teklif ettiği yüzük yeniden gündemde
'Bennifer' olarak anılan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 17 yıl önce büyük bir aşk yaşarken aniden ayrılıp, başkalarıyla evlendi.
'Bennifer' olarak anılan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 17 yıl önce büyük bir aşk yaşarken aniden ayrılıp, başkalarıyla evlendi. Gösteri dünyasının iki yıldızı, yıllar sonra tekrar tutkulu bir ilişkiye başladı.
Ünlü oyuncudan 2004’te ayrılan Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten ikizleri olan Lopez, 2014’te boşandı. Affleck ise 2005’te oyuncu Jennifer Garner ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuğu olan Affleck, 2018’de boşandı.
Son olarak 130 milyon dolarlık yatlarıyla Avrupa seyahatine çıkan ve İtalya açıklarına demirleyen ikili, güvertede aşk dolu anlar yaşarken objektiflere takılmıştı.
100 MİLYON TL'LİK YÜZÜK
Oscar ödülü ABD'li oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck, 2002 yılında şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e evlenme teklif ederken 6.1 karattık pembe elmas yüzük vermişti.