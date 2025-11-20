''Benim firmam zengin, cezamızı öderiz, bekleyeceksiniz'' dedi diğer sürücüler çileden çıktı
Hatay'da yolun ortasına beton döken mikser, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mikser sürücüsünün ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' sözleri ise vatandaşı çileden çıkarttı.
Olay, Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde duran bir mikserden yolun ortasına beton döküldü. Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden F.K. mikser sürücüsüne tepki gösterdi.
F.K.'nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda mikser sürücüsü, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle çileden çıkarttı. Görüntülerde mikserin yola beton döktüğü ve Kaymakçı'nın mikser sürücüsüyle tartıştığı anlar yer aldı.
F.K., "Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde ‘Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun" dedi.