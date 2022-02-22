''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı

TUTUKLUK YAPAN TÜFEĞİ ONARIP TEKRAR ATEŞ AÇTI

Kağıthane’de alkollü şahsın bir eğlence mekanının giriş kapısına pompalı tüfekle ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir araçla mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş ettiği görülüyor.