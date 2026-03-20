Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı, akaryakıt fiyatlarında "Cumhuriyet tarihinin en büyük maliyet baskısı" riskini beraberinde getirdi. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından petrol fiyatları 105 doları aşarken, ABD'li Wall Street Journal gazetesi korkutan bir senaryoyu gündeme taşıdı.
En kötü senaryo masada: Petrol 180 dolara çıkabilir
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tetiklenen arz krizi sürerse, brent petrolün varil fiyatının 180 dolara fırlayabileceği iddia edildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'de akaryakıtın litre fiyatının 100 TL eşiğini geçmesi bekleniyor.
Wall Street Journal'ın Suudi Arabistanlı petrol yetkililerine dayandırdığı habere göre, arz kesintilerinin nisan ayının ötesine sarkması durumunda petrol fiyatları kontrol edilemez bir noktaya ulaşabilir. Haberde yer alan 180 dolar tahmini, enerji piyasalarında bugüne kadar dillendirilen en karamsar rakam olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de akaryakıt fiyatı 100 TL'yi aşabilir
Halen Türkiye'de benzinin litresi 60 TL, motorin ise 70 TL sınırını aşmış durumda. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre; brent petrolün 180 dolara ulaşması ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek:
Petrol 180 dolar olursa akaryakıtın litre fiyatı 100 TL'yi geçecek.