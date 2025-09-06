Berber tavsiyesiyle kullandığı şampuan hayatını kabusa çevirdi
Adana'ya yaşayan M.G. (48), berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı şampuanı kullandıktan sonra yüz ve gözünde şişlikler oluştu, kafasında yara çıktı. M.G., ürünü üreten firmadan şikayetçi oldu.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan M.G. (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren G., 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı.
Ürünü kullandıktan kısa süre sonra G.'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan G., sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine M.G., yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.
"Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum"
3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen M.G., karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.
Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan M.G., "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.
Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten G., "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.