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Berberde güldüren ''tasmasız köpek'' paniği kamerada

Kocaeli'de erkek kuaföründe zincirini koparan köpek tıraş olan müşterinin üstüne yürüyünce eğlenceli anlar ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Berberde güldüren ''tasmasız köpek'' paniği kamerada - Resim: 1

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Tıraş olmak için kuaföre gelen müşteri, yanına köpeğini de getirdi. Müşteri tıraş olurken bağladığı köpeği bir anda zincirden kurtularak alt kata indi.

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Berberde güldüren ''tasmasız köpek'' paniği kamerada - Resim: 2

O sırada tıraş olan diğer bir vatandaş ve berber panik oldu. Köpeğin kendilerine yönelmesi ile berber masanın üzerine çıkmaya çalıştı.

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Berberde güldüren ''tasmasız köpek'' paniği kamerada - Resim: 3

Müşteri ve berberin köpekten korktuğu anlar eğlenceli görüntülere sebep oldu. Berber masanın üstüne çıkmaya çalışırken müşteri ise ne yapacağını bilmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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