Berberden koronavirüse paravanlı önlem

Meyveci de, maske ve eldivenle hizmet verdiğini belirterek, sosyal mesafeyi korumak için müşterilerin arasına bin liraya mal ettiği paravanları yerleştirdiğini ifade etti. Kuaförlerin ve berberlerin açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren müşteriler ise diğer tedbirlere ek olarak yapılan paravan uygulaması sayesinde işlemlerini yaptırmak için gönül rahatlığıyla berbere geldiklerini belirtti.