Beril bebekten sevindiren haber

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, Beril bebeğin başına ve göğsüne yanık filesi takıldığını, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Anne Fatma Aktaş (28) ise "Mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi, bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun, helikopterdeki sağlık çalışanı, çok ilgilenmiş. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.