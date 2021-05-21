Beril bebekten sevindiren haber
Afyonkarahisar'da, kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedaviye alındı.
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, Beril bebeğin başına ve göğsüne yanık filesi takıldığını, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Anne Fatma Aktaş (28) ise "Mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi, bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun, helikopterdeki sağlık çalışanı, çok ilgilenmiş. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 2 çocuğundan 15 aylık Beril Server Aktaş’ın üzerine önceki gün mutfakta kaynar su döküldü.
Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Beril bebek, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yanık merkezinde tedaviye alınan Beril bebeğin boynu, sırtı ve göğsündeki yanıkların ikinci derece olduğu belirlendi.