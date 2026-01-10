Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı
Karabük'te 5 katlı bir apartman yangın meydana geldi. Binada mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
1 / 6
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
3 / 6
Yangın ekiplerce söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
4 / 6