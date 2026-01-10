  1. Anasayfa
  4. Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı

Karabük'te 5 katlı bir apartman yangın meydana geldi. Binada mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı - Resim: 1

Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında, öğle saatlerinde yangın çıktı. 

Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı - Resim: 2

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı - Resim: 3

Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Beş katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi mahsur kaldı - Resim: 4

Yangın ekiplerce söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. 

