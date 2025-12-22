  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü

Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü

Gaziantep'te 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü - Resim: 1

8 Şubat Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 8
Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 8
Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü - Resim: 3

Kısa sürede çatı katının tamamını saran alevlere ekipler müdahale etti. 

3 / 8
Beş katlı binanın en üst katı yangında küle döndü - Resim: 4

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

4 / 8