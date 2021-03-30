Beş yıldızlı otelde skandal görüntüler

Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'nde geçen hafta sonu 5 yıldızlı bir tatil köyünün iki farklı toplantı salonunda, iki farklı firmanın üç gün süren toplantısı yapıldı. 1200 kişinin katıldığı ve sağlıklı kilo verme ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya katılanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takanların sayısının da az olduğu görüldü.