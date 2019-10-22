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  3. 22 Ekim 2019 12:43

Beşar Esad'dan bir ilk ! İdlib'te ortaya çıktı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana ilk kez İdlib'te askerleri ziyaret etti. Esad'ın, Türkiye'nin gözlem noktasına 15 kilometre mesafadeki birlikleri ziyaret etmesi dikkat çekti.

Beşar Esad'dan bir ilk ! İdlib'te ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya gitti. İki lider ABD ile yapılan mutabakat sonrası kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, İdlib'teki askeri birlikleri ziyaret etti.

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Beşar Esad'dan bir ilk ! İdlib'te ortaya çıktı

Esed'in, İdlib'in güney kırsalındaki Al Habit kasabasında askerlerle selamlaştığı görüntüler devlet televizyonundan yayınlandı. Devlet televizyonu, Suriye liderinin 'cephe hattında askerlerle bir araya geldiğini duyurdu. Esad, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana İdlib bölgesini ilk kez ziyaret ediyor.

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Beşar Esad'dan bir ilk ! İdlib'te ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.

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Beşar Esad'dan bir ilk ! İdlib'te ortaya çıktı

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