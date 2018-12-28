BES'e otomatik katılımda yeni dönem
BES'e otomatik katılım yönetmeliği değişti, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilenlerden cayma veya ayrılma hakkını kullananlar 3 yıl içinde bir defalığına tekrar sisteme dahil edilecek.
"Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılması"nı içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.