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  3. 28 Aralık 2018 13:16

BES'e otomatik katılımda yeni dönem

BES'e otomatik katılım yönetmeliği değişti, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.

BES'e otomatik katılımda yeni dönem

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilenlerden cayma veya ayrılma hakkını kullananlar 3 yıl içinde bir defalığına tekrar sisteme dahil edilecek.

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BES'e otomatik katılımda yeni dönem

"Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılması"nı içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BES'e otomatik katılımda yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.

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BES'e otomatik katılımda yeni dönem

Ayrıca bakanlık söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek.

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