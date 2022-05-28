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Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu - Resim: 1

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi’nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi.

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Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu - Resim: 2

Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı.

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Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu - Resim: 3

Konuşmacı Berk Tunca’nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı.

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Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu - Resim: 4

Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca’nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

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