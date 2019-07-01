  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Temmuz 2019 17:38

Beşiktaş'ta denize düştü !

Beşiktaş sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kadının imdadına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. İşte denize düşen kadının kurtarılma anı...

Beşiktaş'ta denize düştü !

1/ 5
Beşiktaş'ta denize düştü !

2/ 5
Beşiktaş'ta denize düştü !

3/ 5
Beşiktaş'ta denize düştü !

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM