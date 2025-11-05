Beslemek istediği yaban domuzunun saldırısına uğradı

'UMARIM BU GÖRÜNTÜLERDEN HERKES BİR DERS ÇIKARIR'

Görüntüleri kendisinin de izlediğini belirten Sürücü, "Aslında burada yaban domuzu tatilciye saldırmıyor. Elindeki yiyeceği almaya çalışıyor. Umarım bu görüntülerden herkes bir ders çıkarır. Zaten yaban domuzlarını elle beslemek kanunen yasak ve 6 bin 923 lira cezası var. Ayrıca fotoğraf çekmek için yanlarına yaklaşmak da çok tehlikeli bir durum. Yaban domuzları bu sırada yavrularını korumak için insanlara saldırabilir" diye konuştu. (DHA)