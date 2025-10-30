Beştepe'de ''süreç'' zirvesi: Erdoğan, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.