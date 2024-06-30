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Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü

İstanbul Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü - Resim: 1

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. 

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Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü - Resim: 2

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. 

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Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü - Resim: 4

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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