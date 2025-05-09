Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi.
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S.Y. idaresindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde S.Y.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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S.Y.'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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