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Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi - Resim: 1

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi.

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Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi - Resim: 2

S.Y. idaresindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.

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Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde S.Y.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü feci halde can verdi - Resim: 4

S.Y.'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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