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Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz!

Megakent İstanbul'u beton ormanına çeviren yapılar nedeniyle şehir merkezi kara hasret kalırken, şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 metreyi buldu...

Kaynak: DHA
Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz! - Resim: 1

İstanbul'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı her ne kadar şehir merkezine etki etmese de şehrin hala korunan noktalarını beyaza boyadı.

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Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz! - Resim: 2

İstanbul'da nüfüsun en yoğun olduğu şehir merkezinde kar yerine sulu kar ya da yağmur görülürken, şehrin kimi noktaları gerçekten kışı yaşıyor.

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Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz! - Resim: 3

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Kartal Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaza büründü.

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Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz! - Resim: 4
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