Beton ormanı İstanbul'dan kar manzaraları: Şehrin bir kısmı bembeyaz!
Megakent İstanbul'u beton ormanına çeviren yapılar nedeniyle şehir merkezi kara hasret kalırken, şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 metreyi buldu...
Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı her ne kadar şehir merkezine etki etmese de şehrin hala korunan noktalarını beyaza boyadı.
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İstanbul'da nüfüsun en yoğun olduğu şehir merkezinde kar yerine sulu kar ya da yağmur görülürken, şehrin kimi noktaları gerçekten kışı yaşıyor.
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Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Kartal Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaza büründü.
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