Beton şehir İstanbul'da nasıl hayatta kalınır ? 3 ilçeye Tsunamiye Hazır Kent sertifkası
Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek muhtemel depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için yürütülen Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Coastwave Projesi toplantısında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin ardından Kartal ve Tuzla ilçelerine de "Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası" verildi.
Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek muhtemel depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu (IOC-UNESCO) öncülüğünde, UNESCO-IOC Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Coastwave Projesi yürütülüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetim ve sorumluluğu altında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla ve Kartal belediyeleri ile iş birliğinde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Tanıtım toplantısı, AFAD’ın Hasdal yerleşkesinde gerçekleştirildi. Büyükçekmece ilçesinin "Tsunami Hazır Kent" sertifikasını almasının ardından projenin ikinci fazı Coastwave 2.0, Kartal ve Tuzla’da hayata geçirildi.
Toplantıda tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının başarılı bir şekilde verilmesinin ardından Kartal ve Tuzla İlçeleri "Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası" aldı.