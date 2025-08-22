Beton şehir İstanbul'da nasıl hayatta kalınır ? 3 ilçeye Tsunamiye Hazır Kent sertifkası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetim ve sorumluluğu altında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla ve Kartal belediyeleri ile iş birliğinde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.