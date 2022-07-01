Beyaz ayının saldırdığı çoban feci şekilde can verdi

Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.