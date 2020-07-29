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  3. 29 Temmuz 2020 09:05

Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı. Binada bulunan 2 dairenin de zarar gördüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede büyüyerek bütün binayı etkisi altına aldı. 

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Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Alevlerin büyümesiyle panik yaşayan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözde sevk edildi.

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Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Kısa sürede söndürülen yangında mobilya ve beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. 

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Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki tüm malzemeler yanarken, binanın üst katında bulunan 2 dairede ve depo önünde park halindeki bir araçta hasar oluştu. 

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