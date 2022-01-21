Beyaz kabus başlıyor! Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı
İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi öğle saatlerinde hava karardı ve yağmur başladı. Silivri ve Çatalca'da ise kar yağışı etkili oldu. Sağanak yağışın akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışı bekleyen İstanbul’un üstünü kara bulutlar sardı. Kentte öğle saatlerinde Tarihi Yarımada ve sahil şeridinde hava aniden kararırken, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.
İstanbul’a Silivri’den giriş yapan kar yağışının yarın kent merkezinde de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu saat 15.30 itibariyle yüzde 71’e ulaştı.