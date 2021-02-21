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  3. 21 Şubat 2021 11:31

Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü

Muş'ta, son bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler kara gömüldü.

Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü

Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş'ta yeniden etkili olan kar yağışıyla 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü.

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Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı. Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı.

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Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü

Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.

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Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü

Bir hafta öncesinde bahar havası yaşarken etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta köylerinde kara boğulduklarını anlatan Eyyüp Omur, “Bir hafta öncesinde bahar havası yaşanıyordu.

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