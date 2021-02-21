Beyaz kabus geri döndü! Tek katlı evler kara gömüldü
Muş'ta, son bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler kara gömüldü.
Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş'ta yeniden etkili olan kar yağışıyla 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü.
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı. Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı.
Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.