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Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi

Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi.

Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi - Resim: 1

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. 

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Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi - Resim: 2

Şiddetli fırtına nedeniyle havayolu şirketleri ülke genelinde bazı seferlerini iptal ederken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. 

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Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi - Resim: 3

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda ise zincirleme kaza meydana geldi. 

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Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi - Resim: 4

Ontario eyaletindeki 401 ve 402 otoyolunda görüş mesafesi düştü, 60'tan fazla araç birbirine girdi.

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