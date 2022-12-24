Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi
Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi.
Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.
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Şiddetli fırtına nedeniyle havayolu şirketleri ülke genelinde bazı seferlerini iptal ederken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda ise zincirleme kaza meydana geldi.
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Ontario eyaletindeki 401 ve 402 otoyolunda görüş mesafesi düştü, 60'tan fazla araç birbirine girdi.
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