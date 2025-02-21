Beyaz kabus kaza getirdi: 25 araç birbirine girdi
Bursa'da etkili olan kar yağışı sırasında 25 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrası kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kaynak: DHA
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 09.00 sıralarında, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı.
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Araçlardan bazıları birbirine, bazıları ise bariyerlere çarptı.
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Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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Yolda kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dronla görüntülendi.
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