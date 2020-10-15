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  3. 15 Ekim 2020 22:52

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.  

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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu. 

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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.   

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