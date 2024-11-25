''Beyin Göçü'' haritası çıkarıldı: Türkler akın akın bu ülkelere gidiyor
Toplum Çalışmaları Enstitüsü, ''Türkiye'nin Beyin Göçü'' raporunu açıkladı. Rapora göre, Türk gençlerinin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.
Yetersiz ücretler, işsizlik, kariyer olanaklarının sınırlı olması gibi ekonomik faktörler, gençleri farklı ülkelere yönlendiriyor. Gelişmiş ülkeler ise küresel rekabet avantajı elde edebilmek adına yüksek bilişsel becerilere sahip kişileri ekonomilerine kazandırabilmek için farklı politikalar geliştirildi. Gelişmiş ülkeler tarafından uygulamaya konan bu politikalar göçün temel dinamikleriyle birleşince ‘’beyin göçü’’ kavramı görece daha az gelişmiş olan ülkeler için adeta kaçınılmaz bir hâl aldı.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayınladığı “Türkiye’nin Beyin Göçü” raporuna göre, Türk gençlerinin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Analisti Yağmur Uzunırmak, beyin göçü raporunun Türkiye'den göç eden kişilerin yüksek yaşam standartlarının olduğu ülkeleri tercih ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.
TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKELER
Yükseköğretim mezunu Türkler tarafından yüzde 21,4’le ABD en çok göç edilen ülke olduğunu açıkladı. Rapora göre ABD’yi sırasıyla yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,9 ile Hollanda ve yüzde 4,9 ile Kanada izliyor.