''Beyin Göçü'' haritası çıkarıldı: Türkler akın akın bu ülkelere gidiyor

Yetersiz ücretler, işsizlik, kariyer olanaklarının sınırlı olması gibi ekonomik faktörler, gençleri farklı ülkelere yönlendiriyor. Gelişmiş ülkeler ise küresel rekabet avantajı elde edebilmek adına yüksek bilişsel becerilere sahip kişileri ekonomilerine kazandırabilmek için farklı politikalar geliştirildi. Gelişmiş ülkeler tarafından uygulamaya konan bu politikalar göçün temel dinamikleriyle birleşince ‘’beyin göçü’’ kavramı görece daha az gelişmiş olan ülkeler için adeta kaçınılmaz bir hâl aldı.