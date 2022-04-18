Beykoz Kaymakamı ormanlık alanda cinsel ilişkiye girerken basıldı: Önce tehdit sonra...
İstanbul'da Beykoz ilçesinin eski Kaymakamı, korumasının kiraladığı otomobilde bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken 15 yaşındaki çocuk tarafından uyarılınca olanlar oldu.
İstanbul'da Beykoz ilçesinin eski Kaymakamı, korumasının kiraladığı otomobilde bir kadınla cinsel birliktelik yaşadı. Yoldan geçen 15 yaşındaki çocuk kaymakamı uyarınca, önce tehdit edildi ardından kaymakam tarafından araçla ezilmeye çalışıldı. Yaşanan olaydan hemen sonra emeklilik dilekçesi veren kaymakam hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K. (56), geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşıyordu. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk da evine gitmek için kullandığı araziden geçerken beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü.
Kaymakamım lan ben...
Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" dedi. U.Y. ise "Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine A.K., "Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben" dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.
Emeklilik dilekçesi verdi
Eski kaymakam, bölgeden uzaklaşırken "Seni vuracağım, bulacağım seni" şeklinde tehditler savurdu. U.Y. şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi.