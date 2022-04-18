Beykoz Kaymakamı ormanlık alanda cinsel ilişkiye girerken basıldı: Önce tehdit sonra...

Kaymakamım lan ben...

Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" dedi. U.Y. ise "Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine A.K., "Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben" dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.