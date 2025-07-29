Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti
İstanbul Beykoz’da ağaçlık alanda işaret fişeği atılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangını çıkardığı iddia edilen kişi gözaltındaki ilk ifadesinde "Eğlenmek için fişek attım" dedi.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 21.00 sıralarında Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıktı.
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İddiaya göre, bölgeye kimliği belirsiz kişiler tarafından işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ağaçlık alanda yangın çıktı.
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Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İt
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faiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.
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