Beyni kafatasının dışında büyüyor

Baba İkram Batır, bebeğin tedavisini ve ihtiyaçlarını inşaatlarda işçilik yaparak karşılamaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, “Çocuğumu rapor için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm, bu hastane ise 9’uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip gelmekten artık ümidim kalmadı. Maddi yönden de tükendim. Artık çocuğumu hastaneye götüremiyorum. Bu çocuk gözümün önünde gün geçtikçe eriyor. Bende inşaatlarda çalışıyorum. Bu nedenle herhangi bir yerden başka bir gelirim yok.



