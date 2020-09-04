Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu
İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satarken görüntülenen İranlı Seyed Yashar Tavakolian ''Videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik'' dedi.
İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satmıştı.
Lüks otomobil amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüye ise bin 228 lira para cezası kesilmişti.
Lüks otomobilde karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian, o anlarla ilgili konuştu. 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran'da İran'da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.