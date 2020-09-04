Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

Lüks otomobilde karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian, o anlarla ilgili konuştu. 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran'da İran'da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.