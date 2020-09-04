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  3. 04 Eylül 2020 14:45

Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satarken görüntülenen İranlı Seyed Yashar Tavakolian ''Videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik'' dedi.

Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satmıştı.

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Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

Lüks otomobil amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüye ise bin 228 lira para cezası kesilmişti.

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Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

Lüks otomobilde karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian, o anlarla ilgili konuştu. 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran'da İran'da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.

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Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

"İNSANLARI EĞLENDİRMEK İÇİN ÇEKTİK"Lüks otomobille karpuz satma fikrinin arkadaşını ziyarete geldiği sırada karpuz satanları görünce ortaya çıktığını söyleyen Seyed Yashar Tavakolian şu ifadeleri kullandı:

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