Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda bir genç kızı taciz eden zanlılardan S.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir genç kızın önünü kesen 2 saldırgan, önce genç kıza sarılmaya kalkıştı, ardından da genç kızı yere yatırıp taciz etti. Genç yaşadığı kabus güvenlik kameralarına yansırken, zanlıların gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Zanlıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılması büyük tepki çekmişti. İki zanlı da sonradan tekrar yakalanarak tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, sokakta yürüyen 25 yaşındaki İ.A. isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu. Arkasından İ.A.'ya yaklaşan sapıklardan biri, genç kıza sarılmaya başladı. İ.A.'yı karşı koyup direnmesine rağmen binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, İ.A.'yı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.
İ.A., bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Vatandaşların yardımıyla genç kadın, iki sapığın elinden kurtarıldı.
Olay polise bildirildi. Mağdur İ.A., polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.T. ile Ö.K.'yu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Serbest kalan iki şüphelinin, olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan S.T. ile Ö.K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.