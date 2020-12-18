Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı
Beyoğlu'nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 14.45 sıralarında yaşandı. İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yürüyen Hasan Ç. (20) elindeki kılıçla önünü kesen Ç.E'nin(18) saldırısına uğradı.
Hasan Ç.'yi kılıçla elinden yaralayan Ç.E, 50 lirasının gasp ederek olay yerinden kaçtı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.