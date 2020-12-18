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  3. 18 Aralık 2020 17:48

Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı

Beyoğlu'nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı

Beyoğlu'nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı.

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Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı

Olay, saat 14.45 sıralarında yaşandı. İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yürüyen Hasan Ç. (20) elindeki kılıçla önünü kesen Ç.E'nin(18) saldırısına uğradı.

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Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı

Hasan Ç.'yi kılıçla elinden yaralayan Ç.E, 50 lirasının gasp ederek olay yerinden kaçtı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Yakalandı

Gözaltına alınan Ç.E'nin üstünden çıkan, olayda kullandığı kılıca el konulurken, gasp ettiği 50 lira da üstünden çıktı.

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