Beyoğlu'nda şoke eden olay !

SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYA KALDI



Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.