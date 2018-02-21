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  3. 21 Şubat 2018 13:25

Beyoğlu'nda şoke eden olay !

İstanbul Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren bir sürücü, yolun sonundaki merdivenlerden inmeye çalışınca olanlar oldu.

Beyoğlu'nda şoke eden olay !

Olay İstiklal Caddesi, Çapanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı.

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Beyoğlu'nda şoke eden olay !

SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYA KALDI

Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.

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Beyoğlu'nda şoke eden olay !

ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı.

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Beyoğlu'nda şoke eden olay !

Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti.

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