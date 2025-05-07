Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi
İstanbul Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin yanına bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Boma imha ekiplerinin incelediği paketin boş olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.
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Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti.
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Boş olduğu öğrenilen paketin etrafında çakmak gazı tüpleri bulundu.
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