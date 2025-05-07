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Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi

İstanbul Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin yanına bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Boma imha ekiplerinin incelediği paketin boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi - Resim: 1

Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 

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Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

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Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi - Resim: 3

Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. 

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Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi alarma geçirdi - Resim: 4

Boş olduğu öğrenilen paketin etrafında çakmak gazı tüpleri bulundu. 

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