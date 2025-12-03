Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü
İstanbul Beyoğlu'nda seyir halinde olan ve 3 yolcu bulunan takside yangın çıktı. Şoför ve yolcular son anda kurtulurken, taksinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki takside çıktı. İddiaya göre, Duran K.'nın kullandığı taksi, içindeki 3 yolcu ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Taksiden yükselen alevleri fark eden şoför Duran K. aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürürken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
