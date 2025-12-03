  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü

Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halinde olan ve 3 yolcu bulunan takside yangın çıktı. Şoför ve yolcular son anda kurtulurken, taksinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü - Resim: 1

Yangın, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki takside çıktı. İddiaya göre, Duran K.'nın kullandığı taksi, içindeki 3 yolcu ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 

1 / 9
Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü - Resim: 2

Taksiden yükselen alevleri fark eden şoför Duran K. aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.

2 / 9
Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü - Resim: 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 9
Beyoğlu'nda taksi alev alev yandı; faciadan döndüldü - Resim: 4

İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürürken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. 

4 / 9