Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?
Lübnan Hizbullahı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Aynı iddia bir İsrailli yetkili tarafından da yalanlandı.
Beyrut liman bölgesindeki patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti.
Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi.
Lübnan Hizbullah'ı da patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.