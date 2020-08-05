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  3. 05 Ağustos 2020 08:45

Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?

Lübnan Hizbullahı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Aynı iddia bir İsrailli yetkili tarafından da yalanlandı.

Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?

Beyrut liman bölgesindeki patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti. 

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Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?

Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi. 

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Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?

Lübnan Hizbullah'ı da patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

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Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?

HİZBULLAH, İSRAİL İDDİASINI YALANLADI Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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