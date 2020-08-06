Beyrut'ta patlamaya neden olan ''yüzen bomba'' lakaplı geminin hikayesi
Lübnan'ın Beyrut kentinde salı günü meydana gelen patlamanın detayları netleşmeye başladı. Şehri savaş alanına çeviren 2750 ton patlayıcı amonyum nitrat taşıyan ve ''yüzen bomba'' olarak anılan geminin hikayesi ortaya çıktı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü gerçekleşen, en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan korkunç patlamanın detayları da bir bir netleşmeye başladı. İşte tonlarca amonyum nitrat dolu ölüm gemisinin hikayesi...
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıktı.
Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtiliyor.